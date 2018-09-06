Amerikalı kadın kocasını göz damlasıyla öldürdü

Güney Carolina'da akıl almaz bir olay yaşandı. Evinde merdivenlerden düşmüş bir halde ölü olarak bulunan 64 yaşındaki Steve Clayton'ın davası görülmeye başlandı.

GÖZ DAMLASINA ZEHİRLİ MADDE YERLEŞTİRDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda Clayton'un eşi suçlu bulundu. Clayton'ın eşinin; kronik uyku rahatsızlığı bulunan Clayton'un düzenli kullandığı göz damlasına 'tetrahydrozoline' isimli bir madde yerleştirdiği tespit edildi. Ayrıca Lana Clayton'ın eşinin yemeğine de zehir kattığı belirlendi.

ÇİFTİN KOMŞULARI ŞAŞKIN

Çiftin komşuları 'tatlı' bir kadın olarak niteledikleri Lana Clayton'ın eşini neden öldürdüğünü bilmediklerini ve yaşananlara çok şaşırdıklarını belirttiler.

EŞİNİN EVİNİ ÜSTÜNE ALMAK İSTEDİ

Bazı kaynaklara göre ise; genç kadının sanki eşini öldürmemiş gibi bir izlenim yaratarak Steve Clayton'ın sahip olduğu evi üzerine yapmak istediği belirtiliyor.