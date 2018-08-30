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Amerikalı Senatör McCain için cenaze töreni

Arizona eyaletinde, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Arizona Senatörü John McCain için cenaze töreni düzenlendi.

İHA | 30.08.2018 - 03:18..
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Amerikalı Senatör McCain için cenaze töreni

Beyin kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör McCain için Arizona eyaletinin başkenti Phoenix’te cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin polis eşliğinde getirilmesinin ardından çelenk koyma töreni yapıldı.

Amerikalı Senatör McCain için cenaze töreni

25 Ağustos Cumartesi günü hayatını kaybeden McCain’in cenazesinin sonrasında Washington’daki Ulusal Katedrali Capitol Rotun’a getirileceği belirtildi. 81yaşındaki McCain cenazesi, pazar günü Maryland eyaletinde bulunan Deniz Harp Okulu’nda bulunan mezarlığa defnedilecek.

Amerikalı Senatör McCain için cenaze töreni

MccCain'in eşi Cindy McCain

VASİYETİ: "CENAZEME TRUMP KATILMASIN"

ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kararların ciddi derecede eleştirmeni olan McCain, ölümünden önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetnamesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın cenaze törenine katılmasını istemediğini açıklamıştı.

Amerikalı Senatör McCain için cenaze töreni

MccCain'in kızı Meghan McCain

Amerikalı Senatör McCain için cenaze töreni

Amerikalı Senatör McCain için cenaze töreni

Amerikalı Senatör McCain için cenaze töreni

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