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Amerikalıların Türkiye kaygısı

Türkiye'nin yaptığı misilleme sonrası Amerikan FOX kanalında Trump'a yakınlığıyla bilinen sunucu ABD saldırılarını savundu.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 09:00..
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Amerikalıların Türkiye kaygısı

Türkiye'nin ABD'ye boyun eğmeyerek karşı hamleler yapması Amerikan medyasında şaşkınlık uyandırdı.

ABD piyasalarındaki değer kaybı sonrası Donald Trump'a yönelik eleştiriler arttı. Trump'a yakınlığıyla bilinen Rap Andy Biggs, Türkiye'ye başlatılan ekonomik saldırıları FOX kanalında savundu.

"BU DURUM BİRAZCANIMIZI YAKACAK"

Biggs, "Bu durum sanırım biraz acıtacak, canımızı yakacak. Kısa vadeli bir acı olacak ama size uzun vadede bu ülkeye, ekonomimize ve Amerikan halkına faydalı olacağını söyleyebilirim." dedi.

Amerikalıların Türkiye kaygısı ViDEO

Amerikalıların Türkiye kaygısı

Amerikalıların Türkiye kaygısı

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