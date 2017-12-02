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Amerika'nın ambargosunu delen bankalar

Ambargoyu delen 15 bankaya şimdiye kadar 60 milyar dolar para cezası kesen Amerika, Türkiye'ye karşı siyasi bir operasyon çekmeye çalışıyor.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 10:58..
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Amerika'nın ambargosunu delen bankalar

17/25 Aralık kumpasında ve 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde rolü olduğu belirtilen Amerika, Reza Zarrab'ın ifadeleri üzerinden Türkiye'ye karşı yeni bir operasyon içerisine girdi.

Hapisten kurtulabilmek için Amerikan bayrağına yemin ederek ifade vermeye başlayan Zarrab, Türkiye aleyhinde asılsız iddialar ortaya attı.

ÖĞRETİLENİ SÖYLEDİ

Mahkemede oldukça rahat olan Reza Zarrab, daha öncesinden çalıştırılmışcasına hiç şaşırmadan Türkiye'ye karşı suçlamalarda bulundu.

MESELE AMBARGO DEĞİL

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik darbe planının bir parçası olan söz konusu davanın, şimdiye kadar görülen 'ambargoyu delme' davalarından çok farklı olduğu da açık bir şekilde ortaya çıktı.

Amerika'nın ambargosunu delen bankalar

15 BANKAYA 60 MİLYAR DOLAR

Amerika, uyguladığı ambargoları deldiği gerekçesiyle daha önce 15 banka ile davalık olmuştu.

8 farklı ülkenin bankalarıyla hukuk mücadelesi veren Amerika, bu bankalara farklı tarihlerde toplam 60 milyar dolar para cezası kesmişti.

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