Amerika'nın Deyrizor oyunu

Suriye'deki iç savaş 8. yılına girdi.

İç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda yönetmeye kalkan Amerika, yıllardır terör örgütlerine silah ve para desteğinde bulundu.

TERÖRİSTLERE SİLAH YARDIMI

Özellikle petrol kaynaklarının olduğu bölgelere yönelen Amerikalılar, terör örgütlerini karşı karşıya getirip silah sevkiyatlarını hızlandırdı.

PETROL NEREDEYSE DEAŞ'I ORAYA GÖNDERDİLER

YPG'yi silahlandıran Washington yönetimi; DEAŞ'lıları tamamen etkisiz hale getirmek yerine, anlaşmalarla yer değiştirme seçeneğini kullandı.

Bu kapsamda, Rakka'daki teröristler Deyrizor'a gönderildi.

Suriye'de petrol kaynaklarının en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Deyrizor'da son günlerde YPG ile DEAŞ çatışmaları hızlandı.

TÜRK ASKERİNDEN KAÇIŞI UNUTULSUN DİYE...

Afrin'de Türk askerini görünce silahlarını bırakıp kaçmak zorunda kalan YPG'li teröristler; Deyrizor'da DEAŞ'lı teröristlerle çatışarak dünya kamuoyunda imajlarını düzeltmeye çalışıyor. Bu fikir elbette Amerika'dan geldi.

Öyle ki; YPG'nin DEAŞ'a karşı 'kahramanca' çatıştığı yönünde haberler servis edilmeye başladı.

SİLAH GÖNDERME BAHANESİ

Bu çatışmalar, Amerika'nın teröristlere silah gönderme konusunda da yeni bir bahanesi oldu.

TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASI

Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasından rahatsız olan ABD yönetimi, teröristleri silahlandırarak Türkiye sınırında yeni bir tehdit oluşmasının temelini atıyor.