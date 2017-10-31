Amine Gülşe: Duygularım beni besliyor

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’le yaşadığı aşkla Türkiye’nin yanı sıra dünya basınında da gündemde olan Amine Gülşe, etkliyeci bir senaryoyla izleyici karşısına çıkmayı hedefliyor. Bir dergiye röportaj veren güzel oyuncu, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Amine Gülşe röportajından ara başlıklar...

- Diziler artık çok kısa sürede yayından kaldırılıyor. Sizin de son diziniz erken final yaptı.

Her dizi projesine çok büyük emek veriliyor. Bazı dizilerin ömrü daha uzun oluyor, bazılarının ise kısa... Geçtiğimiz iki sezon benim için çok yorucu oldu. Mesleğim gereği çok yüksek bir tempoda çalışıyorum. Bu süreci özel hayatımda toparlanmak, dinlenmek, farklı deneyimler yaşamak ve gözlerden biraz uzak olmak için değerlendirdim. Hayatıma bu anlamda bir es vermek istedim.

"İSVEÇ'İ ÖZLÜYORUM"

- Doğup büyüdüğünüz yer olan İsveç’i özlüyor musunuz?

Doğal olarak özlüyorum. Sonuçta orada büyüdüm ve çocukluk anılarımın olduğu yer. Neredeyse tüm arkadaşlarım orada yaşıyor. Özlediğim zamanlarda sık sık gitmeye çalışarak, hasretimi dindiriyorum.

"MESUT'LA HER ŞEY GÜZEL"

- Mesut Özil’le ilişkiniz nasıl gidiyor?

Her şey keyifli ve güzel gidiyor.

- Güzellik yarışmalarında dereceye giren isimler modellik yerine oyunculuğu tercih ediyor. Bunun sebebi nedir?

Tercih edilmeniz için talep görmeniz gerekir. Tüm kararlar talepler doğrultusunda alınır.