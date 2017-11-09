Amsterdam'da meydanlara beton bloklar yerleştirildi

Amsterdam Belediyesi genellikle turistlerin sık ziyaret ettiği Dam Meydanı gibi bazı meydanlara dün gece beton bloklar kurdu.

ARAÇLI TERÖR SALDIRILARINA KARŞI

Belediye, bazıları oturmak için de kullanılabilen yaklaşık yarım ton ağırlığında 96 beton blok yerleştirdi. Sabah saatlerinde blokları gören turist ve vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa kapıldılar, beton blokların olası bir terör salıdısırına karşı bir önlem olduğunu öğrenenlerse korkuya kapıldılar.

DEAŞ'IN SON YÖNTEMİ: MİNİBÜSLÜ SALDIRI

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 2004'ten bu yana düzenlenen terör saldırılarında yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılarda bir süredir bomba yerine minibüs, kamyon veya tır gibi motorlu araçlar kullanılıyor. Barselona saldırısı da bunun en kanlı örneği olmuştu.





Hollanda Devlet Demiryolları (NS) da geçen ay güvenlik önlemleri kapsamında Amsterdam Merkez Tren İstasyonu'nun giriş ve çıkışlarına beton bloklar yerleştirmişti.