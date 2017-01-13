Anastasiadis: Türk askeri çekilmeden çözüm olmaz

Kıbrıs'ta çözüm için Rum ve Türk tarafları ile Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin oluşturduğu garantörler Cenevre'de BM Genel Sekreteri'yle birlikte toplantılar düzenliyor.

Adada çözüm yolunun bulunması üzerine kurulu toplantılar devam ederken, Rumlar yaklaşık 40 yıldır önü sürdükleri gerekçelerle çözümün önüne engel koyuyor. O gerekçe de adada bulunan 30 bin Türk askeri.

KIBRISLI TÜRKLER KATLEDİLDİ, ASKER ÇIKARMA YAPTI

1974 yılında, Kıbrıslı Türklere yönelik katliam yapılması ve adanın Yunanistan'a bağlanmak istenmesi üzerine Türk ordusu bir çıkarma yapmış ve adanın yarısını kontrol altına almıştı.

O gün bugündür adada Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adında iki devlet var.

RUMLAR: TÜRK ASKERİ ÇÖZÜM İÇİN ENGEL

Güney Kıbrıs'ın Rum cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada görüşmelerin çözüm umudu taşıdığını ancak adadaki Türk askerinin çözümün önünde bir engel olduğunu duyurdu.

Cenevre'de Yunan, Türk ve İngiliz Bakanlar ve Kıbrıslı-Türk liderle yürütülen dört günlük yoğun görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Anastasiadis, bir anlaşmaya yönelik "Umut yaratan bir yoldayız." şeklinde açıklamada bulundu.

"TÜRK ASKERİ ÇEKİLSİN"

Anastasiadis 1974 yılından bu yana Ada’nın kuzeyinde konuşlanmış yaklaşık 30 bin Türk askerine atıfta bulunarak “Ancak tavrımız (...) Türk askerinin çekilmesi yönünde." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada "Türk askeri KKTC'de varlığını sürdürecektir" dedi.

Erdoğan'dan Kıbrıs müzakereleri açıklaması VİDEO