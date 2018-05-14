Andy-Ar'a göre seçimler ilk turda biter

Türkiye, kaderini belirleyecek seçimlere hazırlanıyor.

24 Haziran'da sandık başına gidecek millet, ülkenin kaderini belirleyecek.

40 GÜN KALA SON ANKET

Seçimlere 40 gün kala, araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Yapılan son seçimlerde, sonuçları bilen veya en yakın oranı bulan araştırma şirketi olan Andy-Ar, Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenin nabzını tuttu.

TÜM ANKETLERDE ERDOĞAN KAZANIYOR

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılan tüm anketlerde önde olduğunu, oy oranının da yüzde 55 seviyesinde seyrettiğini ifade etti.

Seçimlerin ikinci tura kalmayacağını ifade eden Faruk Acar, sonuçların şişirme olmadığını belirterek yapılan son 7 seçimde şirketinin başarısını hatırlattı.