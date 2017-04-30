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Angela Merkel Suudi Arabistan'da

Almanya Başbakanı Merkel resmi temaslar için Suudi Arabistan'a giderken başörtüsü takmaması dikkat çekti.

30.04.2017 - 19:40
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Angela Merkel Suudi Arabistan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından Kraliyet Divanı'nda resmi törenle karşılandı.

BAŞÖRTÜSÜ TAKMADI

Merkel'in kadınlara yönelik başörtüsü zorunluluğu bulunan ülkeye yaptığı ziyarette, yabancıları da kapsayan kurallara rağmen başörtüsü kullanmadığı görüldü.

Angela Merkel Suudi Arabistan'da

MAY DE TAKMAMIŞTI

İngiltere Başbakanı Theresa May de Ortadoğu turu kapsamında 4 Nisan'da gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, pantolon ve kollarını örten uzun bir bluz giyse de başörtüsü takmamıştı.

Angela Merkel Suudi Arabistan'da

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