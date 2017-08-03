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Angela Merkel'den Türkiye'nin AB fonlarına müdahale

Angela Merkel, AB'nin Türkiye'ye ayırdığı fonların kullanılmasına engel olmaya çalışıyor.

03.08.2017 - 11:35
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Angela Merkel'den Türkiye'nin AB fonlarına müdahale

Angela Merkel'den Türkiye'nin AB fonlarına müdahale

Almanya- Türkiye ilişkilerinde gerilim sürerken Merkel'den bir hamle daha geldi. AB'nin, Türkiye'ye ayırdığı fonların kullanılmasına Almanya'nın engel koymaya çalıştığı ifade edildi.

"ALMANYA BASKI İSTİYOR"

Türkiye'de AB ilişkileri ile ilgili çalışmalar yürüten İktisadi Kalkınma Vakfı başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "AB’nin katılım öncesi programları ile bize ayırdığı kaynak 4.5 milyar eurodur. Bunun 190 – 200 milyonluk kısmını kullandık. Almanya kalanın kullanımında baskı istiyor. Türkiye’ye ayrılan fon tehlikede" açıklamasında bulundu.

EKONOMİK BASKIYI ARTIRMA TALEBİNDE BULUNMUŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde Almanya AB'ye Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısı yapmıştı.

Almanya, AB'den, Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırmasını da talep etmişti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİNE ENGEL

Ortaya çıkan çağrı belgesinde ayrıca "AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için görüşmeler düzenlenmesinin güncel gelişmeler ışığında Türkiye'ye yanlış bir mesaj vereceğine" de dikkat çekildiği bilgisi verilmişti.

Bu nedenle de AB ülkelerinin şu anda AB Komisyonu'na bu konuda vekalet vermekten uzak durması gerektiği uyarısının yapıldığı aktarılmıştı.

ÖDEME YAPILMIYOR

Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakereleri 2005 yılında başladı. AB üyeliğine hazırlık çerçevesinde Türkiye'ye 2014 ile 2020 yılları arasında 4 milyar 450 milyon euro yardım yapılması öngörülüyor. Şu ana kadar bu ödemelerin sadece ufak bir bölümü gerçekleştirildi.

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