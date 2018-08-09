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Anıl Altan co-pilot koltuğunda

en iyi dirift pilotlarının yer aldığı Red Bull Car Park Drift etkinliğine ünlüler de dahil oldu. Etkinlikte en çok dikkat çeken ünlü ise co-pilot koltuğunda olan Anıl Altan oldu.

İHA | 09.08.2018 - 11:08..
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Türkiye'de en iyi dirift pilotlarının boy gösterdiği Red Bull Car Park Drift'e ünlü isimler de yer aldı. Yakışıklı oyuncu Anıl Altan da Red Bull sporcusu drift yıldızı Abdo Feghali ile co-drive heyecanı yaşadı.

BİR ÇOK ÜNLÜ ETKİNLİĞE AKIN ETTİ

Aralarında İlayda Akdoğan, Doğuş Çabakçor, Doğukan Manço gibi isimlerin de bulunduğu Red Bull Car Park Drift'te Anıl Altan, drift yıldızı Abdo Feghali'nin heyecanına ortak oldu. Juri koltuğundan eşini takip eden Pelin Akil, eşine tam puan verdi.

Anıl Altan co-pilot koltuğunda

"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"

Hayatında ilk kez drift aracında co-pilot koltuğunda oturduğunu söyleyen Anıl Altan, "Red Bull Car Park Drift’te mükemmel bir ortam vardı. Korktuğumu söylemem ama çok heyecanlandım. Etkinliğin aynı zamanda sportif direktörü olan Abdo Feghali driftin starı. Böyle bir isimle binlerce seyircinin önünde bu heyecanı yaşamak inanılmaz bir deneyimdi.” diye konuştu.

"HEYECANA ORTAK OLDUĞUM İÇİN MUTULUYUM"

Eşinin heyecanına ve deneyimine ortak olduğu için mutluluğunu dile getiren Pelin Akil ise, “Ben Anıl’dan daha çok korktum sanırım. İnanılmaz bir heyecan. Anıl bu etkinliği ilk duyduğunda mutlaka izlemeye gidelim demişti. Bugünse kendisini yan koltukta pistin içinde buldu. Hem Anıl’ın deneyimine, hem de izleyicilerin heyecanına ortak olduğum için çok mutluyum” dedi.

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