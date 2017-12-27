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Ankara Başsavcılığından ByLock açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma ağı ByLock'a ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada"11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendi." denildi.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 13:10..
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Ankara Başsavcılığından ByLock açıklaması

Ankara Başsavcılığından ByLock açıklaması

Ankara Başsavcılığından yapılan açıklamada "11 bin 480 kişinin GSM numarası iradesi dışında ByLock'a yönlendirildi. FETÖ bu yöntemi gerçek kullanıcıları gizlemek için kullandı." denildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

TESPİTİ ZORLAŞTIRMAK VE TERÖRLE MÜCADELEYİ SULANDIRMAK AMACIYLA...

"11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir. Bu kullanıcıların gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafındna geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir.

ByLock örgüt içi gizli haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda örgüt üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delildir. Uygulamanın bu özelliği ile delil değeri Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edilmiş, kişilerin bu ağa dahil olduğunu kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur."

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