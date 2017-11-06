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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu.

06.11.2017 - 13:47
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi

Melih Gökçek'in istifasının ardından, Ankara'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belirleniyor. Bugün Belediye Meclisi'nde seçim var. Kritik seçim öncesi AK Parti Ankara İl Teşkilatı'nda temayül yoklaması yapıldı.

Melih Gökçek'in istifasının ardından Ankara Büyüksehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı, Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belirlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi

EN ÇOK OYU ALAN İSİM

Adayların ilk iki turda Belediye Meclis Üyeleri'nin 3'te ikisinin oyunu alması gerekiyor. Eğer bu rakama ulaşılamazsa, üçünü tur oylamada salt çoğunluk aranacak. Oylama 4. tura kalırsa, en çok oyu alan isim Ankara'nın yeni Büyüksehir Belediye Başkanı olacak.

AK PARTİ'DE TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI

Kritik seçim öncesi, AK Parti'de temayül yoklaması vardı. AK Parti Ankara İl Teşkilatı üyeleri, Gökçek'ten sonra kimi başkan görmek istediklerini yazarak, kurulan sandıklara attılar.

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün oylamada öne çıkan isimler oldu.

MUSTAFA TUNA

Bu isimler parti yönetimi tarafından da değerlendirildi ve AK Parti'nin adayı belirlendi.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi

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