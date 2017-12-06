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Ankara'da 65 adrese FETÖ operasyonu

FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

AA | 06.12.2017 - 08:25..
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Ankara'da 65 adrese FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince yürütülen çalışmalar sonucu, halen örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 87 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin kaldığı ve gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese, Organize Suçlar ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu evlerde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve toplantılar yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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