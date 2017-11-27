Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

Ankapark'ın tanıtımı için Atatürk Orman Çiftliği kavşağına yerleştirildiğinde vatandaşların dikkatini çeken dinozor maketi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.
YARIM SAATTE SÖKTÜLER
Dinozor maketi, belediye ekiplerinin yarım saat süren çalışmaları sonucunda bulunduğu orta refüjden alınarak vinç yardımıyla götürüldü.
Vatandaşlar çalışmayı ilgiyle izledi.
AA
TALİMATI BAŞKAN VERDİ
Dinozor maketinin kaldırılmasıyla ilgili talimatın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından verildiği öğrenildi.
AA
AA