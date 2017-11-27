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Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği kavşağına yerleştirilen dinozor maketi, belediye ekipleri tarafından vinçle söküldü.

AA | 27.11.2017 - 12:00..
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Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

Ankapark'ın tanıtımı için Atatürk Orman Çiftliği kavşağına yerleştirildiğinde vatandaşların dikkatini çeken dinozor maketi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

YARIM SAATTE SÖKTÜLER

Dinozor maketi, belediye ekiplerinin yarım saat süren çalışmaları sonucunda bulunduğu orta refüjden alınarak vinç yardımıyla götürüldü.

Vatandaşlar çalışmayı ilgiyle izledi.

AA
Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

TALİMATI BAŞKAN VERDİ

Dinozor maketinin kaldırılmasıyla ilgili talimatın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından verildiği öğrenildi.

AA
Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

AA
Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

 

AA
Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

AA
Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

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