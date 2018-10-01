taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0051
Euro
6.97195
Altın
1186.9
Borsa
99950.87
Gram Altın
229.698

Ankara'da FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 09:58..
  1. Haberler
  2. Gündem

Ankara'da FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

25'İ GÖZALTINDA

FETÖ'cü 47 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü FETÖ/PDY faaliyetlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; Tamamı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve Sağlık Bakanlığı ve Özel Sağlık Kurumlarında 4’ü faal çalışan 10’u ihraç 14, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından tamamı ihraç 27, Milli Eğitim Bakanlığından tamamı ihraç 3, kapatılan dernek eski yöneticisi 2 ve kapatılan medya dağıtım şirketi eski muhabiri 1 olmak üzere toplam 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Halihazırda 25 şüpheli gözaltına alınmış olup, yakalama işlemleri devam etmektedir. Şüpheliler hakkındaki adli işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücedele Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

48
Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

47
Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

13
Sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar için uyarı

Sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar için uyarı

11
Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

85
Hande Yener: Estetik doktorumuz aynıdır

Hande Yener: Estetik doktorumuz aynıdır

12
Serenay Sarıkaya: Kerem'den çok şey öğrendim

Serenay Sarıkaya: Kerem'den çok şey öğrendim

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM