Anneannesinden miras çiniciliği gençlere öğretiyor

Kütahya'da yaşayan üçüncü kuşak çini ustası 47 yaşındaki Pembe Gül Karagöz, anneannesi ve annesinden miras çiniciliği kurs eğitmenliği yaparak genç nesillere aktarıyor.

Çini ustası anneannesi ve annesinin yönlendirmesiyle 10 yaşında çiniciliği öğrenmeye başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Pembe Karagöz, 1981 yılından bu yana içinde olduğu sanatı severek yapıyor.

"ÇİNİ BENİM İÇİN BİR AŞKTIR"

Bir insanı anlatan en güzel sanat dallarından biri olarak nitelendirdiği çiniciliği çalıştığı bir atölyede pekiştiren ve oradan emekli olduktan sonra kurs eğitmeni olan Pembe Karagöz, bu sanatı genç nesillere öğretiyor.

"Çini benim gözümün nuru. Çini benim için aşktır, sonsuzluktur." diyen Pembe Karagöz, üçüncü kuşak olarak çini sanatını sürdürdüğünü söyledi.

"GELECEĞİN USTALARINI GELİŞTİRİYORUZ"

Pembe Karagöz, 2015 yılında emekli olduktan sonra çini öğretmenliğine başladığını ve İŞKUR'un farklı illerde açtığı kurslarda bu sanatı meraklılarına öğrettiğini belirterek, "Anneannem ve annemden miras bir sanat. Onlardan da çok şey öğrendim. Bugüne kadar 3 bin 680 kursiyere çini sanatını öğrettim. Genç nesillere aktarıyoruz, geleceğin ustalarını yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

BİR MOTİF BİR SÜRE

Pembe Karagöz, daha sonra çiniye başlayan çırağın bir ustaya zimmetlendiğini belirterek, "Çini ustası, her gün bir çiçek deseni öğretirken yanında bir de sure öğretirdi. Bütün sureleri tamamladıktan sonra bütün motifleri de öğrenmiş olunuyordu. Bir sonraki aşama ise ustan ile namaz kılıyorsun. Ustan yattığında yatıyorsun, kalktığında kalkıyorsun. Çini öğrenirken yemek yapmayı, el işi yapmayı, oturup kalkmayı, kimlerle nasıl konuşulması gerektiğini öğreniyorsun. Kısacası çini sanatını öğrenirken hayatı da öğreniyorsun." diye konuştu.



