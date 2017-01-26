Annesinden Yasmin Erbil'in fotoğraflarına yorum

Geçtiğimiz günlerde kızı Yasmin Erbil'i oyunculuk eğitimi için Londra'ya uğurlayan Nergis Kumbasar, Kiralık Aşk'taki rol arkadayı ve yakın dostu Onur Büyüktopçu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

Önümüzdeki günlerde Yasmin'in yanına gideceğini ifade eden Kumbasar, kızının sosyal medyadaki paylaşımlarının haber olmasına isyan etti.

"ÇOK SIKILDIM, ARTIK YETER"

Kumbasar "Kızımın sürekli gündem olmasından çok sıkıldım. Artık yeter. Babasının Yasmin’e kısıtlama getirdiği söyleniyor. Öyle bir şey yok. Kızım istediği gibi kullanır sosyal medyayı" dedi.