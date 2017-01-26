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Annesinden Yasmin Erbil'in fotoğraflarına yorum

Mehmet Ali Erbil'in, kızı Yasmin Erbil'in paylaşımlarına kızdığı iddialarına anne Nergis Kumbasar'dan cevap geldi: Artık yeter.

26.01.2017 - 15:44
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Geçtiğimiz günlerde kızı Yasmin Erbil'i oyunculuk eğitimi için Londra'ya uğurlayan Nergis Kumbasar, Kiralık Aşk'taki rol arkadayı ve yakın dostu Onur Büyüktopçu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

Önümüzdeki günlerde Yasmin'in yanına gideceğini ifade eden Kumbasar, kızının sosyal medyadaki paylaşımlarının haber olmasına isyan etti.

"ÇOK SIKILDIM, ARTIK YETER"

Kumbasar "Kızımın sürekli gündem olmasından çok sıkıldım. Artık yeter. Babasının Yasmin’e kısıtlama getirdiği söyleniyor. Öyle bir şey yok. Kızım istediği gibi kullanır sosyal medyayı" dedi.

Annesinden Yasmin Erbil'in fotoğraflarına yorum

Annesinden Yasmin Erbil'in fotoğraflarına yorum

Annesinden Yasmin Erbil'in fotoğraflarına yorum

Annesinden Yasmin Erbil'in fotoğraflarına yorum

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