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Annesini sırtında tavaf ettirdi

Kırgızistan’dan 70 yaşındaki annesini de alıp eşi ile birlikte hac yapmaya gelen adam, yaşlı kadını 7 şavtı yaptırmak için Kabe’de sırtında taşıdı.

İHA | 15.08.2018 - 11:17..
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Kırgizistan’dan hac vazifesini yapmak üzere Mekke-i Mükerreme’ye gelen bir adam, eşi ile birlikte yaşlı annesini de kutsal topraklara getirdi.

Tekerlekli sandalye ile annesinin Kabe’yi iyi göremediğini düşünen Kırgız adamın on binlerce hacı adayı ile birlikte sıkışık zamanlarda bile annesini sırtına alarak tavaf ettirmesi diğer hacıların takdirini topladı.

Annesini sırtında tavaf ettirdi

ANNESİNİ SIRTINDA TAVAF ETTİRDİ

Kabe’i Muazzama’da her an değişik duygular yaşanıyor. Bunların içerisinde çocuk hacılar ve yaşlı anne babasına hizmet eden gençler en başı çekiyor.

Kırgizistan’dan hac vazifesini yapmak üzere Mekke-i Mükerreme’ye gelen adam, eşi ile birlikte yaşlı annesini de kutsal topraklara getirdi. Kabe’de tavaf yaparken, annesini Beytullah’ı görmesi için sırtında taşıyan Kırgız genç Hacı adaylarının da büyük sevgisiyle karşılaştı.

Annesini sırtında tavaf ettirdi VİDEO

"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDA"

Genç hacı adayının eşi de yaşlı kadına yardımcı oldu. Tekerlekli sandalye ile annesinin Kabe’yi iyi göremediğini düşünen Kırgız gencin on binlerce hacı adayı ile birlikte sıkışık zamanlarda bile annesini sırtına alarak tavaf ettirmesi diğer hacıların takdirini topladı.

Annesini sırtında tavaf ettirdi

Birçok hacı adayı, anne duasının kıymetini Kırgız gencin bildiğini dile getirerek, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisini şerifini uygulayan, annesini sırtında 1 saat boyunca taşıyarak tavaf ettiren bu gencin azmine gıpta ettiklerini söylüyorlar.

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