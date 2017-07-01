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Antalya sıcaktan kavruluyor

Dün 47, gece ise 30 dereceyi bulan Antalya'da vatandaşlar sahillerde uyudu.

01.07.2017 - 11:01
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Türkiye genelinde sıcaklığın artmasına rağmen Antalya'da hava sıcaklığı vatandaşları zor duruma soktu.

Antalya sıcaktan kavruluyor

SAHİL KENARINDA UYUDULAR

Sıcaklığın 47 dereceyi bulduğu Antalya'da vatandaşlar geceyi sahil kenarlarında uyuyarak geçirdi.

Antalya sıcaktan kavruluyor

VATANDAŞLAR DENİZE GİREREK SERİNLEDİ

Bazı vatandaşları havluları serip taş kumsalda, bazıları ise çadır kurarak uyudu. Sahilde uyuyanlar sıcaktan bunalıp denize girerek serinledi, daha sonra tekrar uyumaya devam etti.

Antalya sıcaktan kavruluyor

ANTALYA YANIYOR

Sahilde sabahlayanlardan Sena Sayılgan da "Hava çok sıcak gerçekten, Antalya yanıyor. Saat gece yarısını geçti ama biz alıştık. Çin'den gelen arkadaşlarımızla sabaha kadar bekleyip gündoğumunu izleyeceğiz" dedi.

Çinli Peixiao Luo ve Chaoyue Shen ise Antalya'nın bunaltıcı sıcaklığının etkisini azaltmak için sahili tercih ettiklerini söyledi. İlk defa geldiklerini belirten Çinli tatilciler, "Çok güzel bir sahil. Arkadaşlarımızla burada eğleniyoruz. Sahilde sabahlayacağız ve gün doğumunu izleyeceğiz" diye konuştu.

Antalya sıcaktan kavruluyor

SICAKLIK 42 DERECEYE ÇIKACAK

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Batı Akdeniz'de havanın bugün açık olacağı, sahillerde sıcaklığın 4 ila 6 derece, iç kesimlerde ise 2 ila 4 derece artacağı belirtildi.

Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, hava sıcaklığının Antalya ve ilçelerinde 42 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi.

Antalya sıcaktan kavruluyor

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