Antalya'da Anne Marie rüzgarı esti

İngiliz sanatçı ve söz yazarı Anne Marie, Antalya'da hayranlarıyla buluştu. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne alan Anne Marie, sevilen parçalarını seslendirdi.

Konserine Türkçe "Antalya'ya hoş geldiniz" diyerek başlayan Marie, Antalya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu, daha öncede Türkiye'ye geldiğini ve gelmeye devam edeceğini söyledi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Yaklaşık bir saat sahnede kalan Marie'yi, 2 bin civarında yerli ve yabancı pek çok kişi izledi. Konserden 2 gün önce Antalya'ya gelen Anne Marie, konaklayacağı otel gitmeden önce helikopterle Antalya'yı havadan görme fırsatı buldu.

Ünlü sanatçının, konaklayacağı otelin lüks villasına el dokuması Türk halısı serdirdiği öğrenildi. Müzik kariyerinde ilk albümünü 2013 yılında ”Summer Girl ” adıyla çıkaran Marie, Solo kariyerine Magnetic Man, Gorgon City, Rudemental düetleri ile devam etti.

ROCKABYE ŞARKISIYLA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Marie, Will Heard ve Dizzee Rascal ile yaptığı ”Rumour Mill” düetleriyle UK Singles Chart'da 67. sıraya kadar yükseldi. 2016 yılında Clean Bandit ile yapmış olduğu ”Rockabye” düeti şarkıcının yükselmesini sağladı.