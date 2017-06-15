Antalya'da denizde 194 kaçak yakalandı

Finike İlçesi'nin yaklaşık 30 kilometre açığında seyreden bir teknede çok sayıda kaçak bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE LİMANA GETİRİLDİ

Ekipler, güvertesinde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 'Haje 2' adlı tekneyi durdurdu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, kaçakların içinde bulunduğu tekneyi kontrollü şekilde Finike Yat Limanı'na getirdi.

Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin limanda güvenlik önlemi almasının ardından Suriye, Pakistan ve Iraklı toplam 194 kaçak tekneden indirildi. Üstleri ve çantaları aranan kaçaklar, kimlik tespiti yapılamak üzere Finike Spor Salonu'na götürüldü.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Deniz yoluyla Yunan adalarına gitmeye çalıştığı belirlenen kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu kaçaklar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. Polis, olayla ilgili teknenin yabancı uyruklu kaptanı dahil 3 kişiyi gözaltına aldı.