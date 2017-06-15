taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.636
USD
3,4928
EURO
3,9206
ALTIN
141,94
PETR
47,0200

Antalya'da denizde 194 kaçak yakalandı

Antalya'nın Finike İlçesi'nde, yasadışı yollardan yurtdışına gitmeye çalışan çoğunluğu Suriyeli ve Pakistanlı 194 kaçak, denizde yakalandı

15.06.2017 - 09:38
  1. Haberler
  2. Dünya

Antalya'da denizde 194 kaçak yakalandı

Finike İlçesi'nin yaklaşık 30 kilometre açığında seyreden bir teknede çok sayıda kaçak bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE LİMANA GETİRİLDİ

Ekipler, güvertesinde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 'Haje 2' adlı tekneyi durdurdu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, kaçakların içinde bulunduğu tekneyi kontrollü şekilde Finike Yat Limanı'na getirdi.

Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin limanda güvenlik önlemi almasının ardından Suriye, Pakistan ve Iraklı toplam 194 kaçak tekneden indirildi. Üstleri ve çantaları aranan kaçaklar, kimlik tespiti yapılamak üzere Finike Spor Salonu'na götürüldü.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Deniz yoluyla Yunan adalarına gitmeye çalıştığı belirlenen kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu kaçaklar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. Polis, olayla ilgili teknenin yabancı uyruklu kaptanı dahil 3 kişiyi gözaltına aldı.

İlginizi Çekebilir
FARC'ın şehir yapılanması da silah bırakıyor
Yüksek Barış Komisyonu 2 bin dolayında milisin silahlarını bırakarak kayıt altına alınması çalışmasının sürdüğünü açıkladı.
Londra polisi: Yangında ölü sayısı 12'ye yükseldi
İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği duyuruldu.
Çinli damat, gelini arabadan yaka paça indirdi
Çin'de bir düğünde yaşananlar, davetlileri korkuttu.
Malezya'da bir uçak daha kayboldu
Malezya Hava Kuvvetleri, bir Hawk108 tipi savaş uçağının hava üssüyle ilişkisinin kesildiğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

326
Katar ile ABD'den ortak tatbikat

Katar ile ABD'den ortak tatbikat

173
ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

250
Sabri Sarıoğlu: Mutsuzum

Sabri Sarıoğlu: Mutsuzum

50
TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan hakkında açıklamalar

TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan hakkında açıklamalar

37
Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

13
CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eylemi

CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eylemi

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM