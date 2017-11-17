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Antalya'da jandarmadan kedilere sıcak yuva

Manavgat ilçesindeki jandarma karakollarında kediler için "kedi evleri" yaptırıldı.

17.11.2017 - 14:11
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Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, sokak kedilerinin aç kalmaması ve yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında da soğuktan korunması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, özellikle sahil kenarındaki karakollar başta olmak üzere çeşitli karakollara 8 kedi evi konuldu. Kedi evleri, hem Manavgatlılardan hem de turistlerden ilgi gördü.

Karakollarda görevli askeri personel tarafından beslenen hayvanların, yemek saatinde kedi evlerine geldiği belirtildi. Side Antik Kenti'nde bulunan Selimiye Jandarma Karakolu binasının yanına konulan kedi evine, her gün 20'den fazla kedinin mama ve su ihtiyacı için geldiği öğrenildi. Manavgat esnafı ile ilçeye tatile gelen yerli ve yabancı turistler, kedi evlerindeki hayvanları severken, çocuklar da kedilerle oynadı.

Antalya'da jandarmadan kedilere sıcak yuva

"JANDARMA'DAN MÜTHİŞ BİR FİKİR"

Almanya'daki bir firmada, güvenlik uzmanı olarak çalışan Serhat Pektaş, tatile geldiği Side'de böyle bir durumla karşılaşınca çok şaşırdığını ve sevindiğini söyledi. Kedilere ve sokak hayvanlarına sahip çıkıldığını görmenin ve bunu jandarmanın yapmasının kendisini çok sevindirdiğini dile getiren Pektaş, "Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ediyorum. Umarım, kediler ve diğer sokak hayvanlarıyla böyle projeleri yürüterek ve çoğaltarak daha iyi yerlere gelirler" dedi.

Antalya'da jandarmadan kedilere sıcak yuva

Yaşadığı ülkede ve yurt dışında sistemin farklı olduğunu anlatan Pektaş, "Yurt dışında, sokak hayvanı bulmak çok zor. Orada sistem, biraz daha profesyonel. Türkiye'deki sistem, gelişme aşamasında. İlk defa Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın katkılarıyla oluşan bu durum müthiş bir fikir" diye konuştu. Pektaş, 6 aylık oğlu Cesur Rüzgar ile birlikte kedileri de sevdi.

Antalya'da jandarmadan kedilere sıcak yuva

SİDE ESNAFI DA MEMNUN

Side esnafından Veli Oktav, uygulamanın, kedilerin soğuk ve sıcak havada dışarıda kalmasının önüne geçeceğini, jandarmanın onları sahiplenmesinin kendileri açısından mutluluk verici olduğunu söyledi. Oktav, "Side'de yağmur yağmaya başladığı zaman felaket oluyor. Bu hayvanlar, o zaman çok zorluk çekiyor. Barınacak yerleri de yok hepsinin. Bazı hayvanseverlerimiz de yardım ediyor; ama komutanımız yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Yaz ayları da çok sıcak zaten. Bir de hiç değilse burada kedilerimiz aynı zamanda korunuyor" dedi.

Antalya'da jandarmadan kedilere sıcak yuva

Öte yandan Kumköy Jandarma Karakolu yanında ve yürüyüş yolu üzerinde bulunan bir kedi evi, turistlerin ilgisini çekti. Üzerinde Almanca ve İngilizce olarak sokak kedileri için barınma ve karınlarını doyurma evi olduğu belirtilen ibarelerin yer aldığı evler, turistler tarafından ilgi gördü. Kedi evlerinin güzel düşünülmüş bir proje olduğunu belirten Alman çift, bunun, hayvan sevgisinin açık göstergesi olduğunu dile getirdi.

Antalya'da jandarmadan kedilere sıcak yuva

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