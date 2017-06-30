Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Rusya’nın Surgut şehrinden tatil için Akdeniz kıyılarına gelen kleptoman karı kocanın, kaldıkları otelden tuhaf hırsızlık girişimi Rusya’da konuşulan bir numaralı konu oluverdi.

ODA GÖREVLİSİ ŞÜPHELENDİ

Fontanka haber sitesinin aktardığına göre Rusya’nın Sibirya bölgesi Surgut şehrinden gelen ve Antalya’daki bir otelde tatil yapan Rustam ile Mariya çifti, otelden ayrılacakları gün oda görevlisi çalışanın şüphesi üzerine tanıklar önünde valizleri arandığında ortaya çıkan manzara herkesi şoke etti.

VALİZLERİN İÇİNDEN ÇIKANLAR

İki büyük valizin içinden 14 rulo tuvalet kağıdı, plastik su şişelerine aktarılmış 5 litre Bayliss likörü, iki bornoz, birkaç havluyla terlik, 7 kilo kadar portakal ve en ilginci otelin bahçesinden kökleriyle sökülmüş çiçekler bulundu.

Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar VİDEO

PARASINI ÖDETTİLER

Hırsızlığın ortaya çıkartılması ardından kleptoman çiftten çalmak istedikleri eşyaların piyasa değeri 231 dolar tahsil edildikten sonra otelden çıkış yapmalarına izin verildiği bildirildi.

RUSLAR'DAN REZİL OLDUK TEPKİSİ

Yüz kızartıcı hadise Rusya’daki sosyal ağlarda patlayan bomba etkisi yarattı. Yapılan binlerce yorumda “Bu tür kişiler Rusya’nın şerefle haysiyetine işte böyle darbe vuruyor”, "Kendimizi yine gösterdik, yine rezil olduk!", "Oteldeki her şey dahil sistemini harfi harfine uygulamışlar" denmesi dikkat çekti.