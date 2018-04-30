Antalya'da turizme Mayıs Bayramı dopingi

Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Toplulukları'ndaki ülkeler için büyük öneme sahip Mayıs Bayramı dolayısıyla Antalya'da turizmde büyük hareketlilik başladı.

SICAKLIK 30 DERECE

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi ile turizmin başkentindeki turist sayısında, önemli artış gözleniyor.

HAFTALIK 600 LİRAYA TATİL YAPIYORLAR

Getiğimiz yıl kişi başı 1 haftalık tatil fiyatları uçak dahil Mayıs ayında 500 lira, Haziran ayında 750 lira Temmuz ayında 1000 liraydı.

Bu yıl yüzde 20 zam gelmesiyle fiyatlarda artış yaşandı. 2018'in Mayıs ayında tatile gelen turistler 600 lira, Haziran ayında 900 lira, Temmuz ayında 1200 lira ödeyecek.

TÜRKİYE'DE EN UCUZ TATİLİ RUS TURİSTLER YAPIYOR

Yine de bu rakamlar Rus turistler için "en uygun tatil bölgesi" olarak Türkiye'yi görmelerini sağlıyor. Türkiye, yaz tatili için emsali olmayan düşük fiyatlar teklif ediyor.

HAVALİMANINDA SEMAZEN GÖSTERİSİ

Bugün Antalya'ya gelen turistler, etkinlikte yiyecek içecek servisinin yanı sıra dans gösterileri, DJ performansları, çeşitli sunumlar ve animatör gösterileriyle karşılandı.

FESTİVAL TADINDA KARŞILAMA

Gelen yolcu bölümünde semazen gösterisi de büyük ilgi çekti. Festival havasında geçen etkinlikte yabancı turistler kendilerine gösterilen ilgiyi sevinçle karşıladı.

Bazı turistler animasyon ekipleriyle dans gösterilerine katılırken, bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.