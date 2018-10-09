Antalya'da yayalara çarpan sürücü tutuklandı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, M.K. yönetimindeki otomobil, okul çıkışı yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Nurgül A. (38) ile kızları Ceren (5) ve Şehrinaz A.'a (9) çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan anne ve kızları yaralandı. Yaralılara, tesadüfen olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Ağır yaralı Ceren A., Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilirken, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki Şehrinaz A.'un sağlık durumunun iyi olduğu, ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Nurgül A.'un ise ameliyata alındığı öğrenildi.

"GÖRMEDİM"

Mehmet K., kazadan dolayı büyük şok yaşadığını, çok pişmanlık duyduğunu ve yaya geçidindeki yayaları görmediğini söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

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