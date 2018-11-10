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Antalyalı Müslüm Baba, 'Müslüm' filmini izledi

Antalaya'lı Müslüm Baba' lakaplı Baki Çiçek, arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan, 'Müslüm' filmini izlemek için geldiği sinemada, vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

DHA | 10.11.2018 - 10:54..
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Antalaya'lı Müslüm Baba' lakaplı Baki Çiçek, arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan, başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı 'Müslüm' filmini izlemek için geldiği sinemada, vatandaşların şaşkın bakışlarıyla karşılandı.

Antalyalı Müslüm Baba, 'Müslüm' filmini izledi

''ABİ KARDEŞ GİBİYDİK''

Müslüm Gürses sevenleri, Baki Çiçek ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmin gösterileceği salona girmeden önce konuşan Çiçek, ''Filmin hüzünlü olduğunu söylüyorlar, hüzünlüdür tabii ki. Babanın hayatı zor geçti. Daha önce beraber reklamda da oynamıştık, ağabey-kardeş gibiydik. Projeleri çoktu, erken aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. İzleyeyim, değerlendireceğim dedi. Gösterim sırasında gözyaşlarını tutamayarak filmin yarısında salondan ayrılan Baki Çiçek, Kendimden bir parça buldum, o yüzden salondan ayrılmak zorunda kaldım. Oyunculara ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Antalyalı Müslüm Baba, 'Müslüm' filmini izledi VİDEO

GÖSTERİM SIRASINDA AĞLADI, SALONDAN ÇIKTI

Gösterim sırasında gözyaşlarını tutamayarak filmin yarısında salondan ayrılan Baki Çiçek, ''Hüzünlenilmeyecek bir hayat değil ki, kim olsa hüzünlenir. Kendimden bir parça buldum, o yüzden salondan ayrılmak zorunda kaldım. Ben bu filmi izleyemeyeceğimi zaten biliyordum. Babanın hayatı çok başka. Oyunculara ve emeği geçenlere teşekkür ederim.'' açıklamasında bulundu.

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