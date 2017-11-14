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Antalya'nın 4 ilçesinde afet

Şiddetli hortuma rağmen can kaybı yaşanmadı. Yaralılar taburcu edildi. Hasar büyük. Cumhurbaşkanı: "Devlet en kısa sürede yaraları saracak."

14.11.2017 - 11:12
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Antalya'nın 4 ilçesinde afet

Antalya'nın Kaş, Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde yaşanan şiddetli yağışın ardından 3. kategoride olduğu belirtilen hortum felaketi yaşandı.

25 YARALININ 23’Ü TABURCU EDİLDİ

Hafif yaralanan ve hastanelerde tedavi altına alınan 25 kişiden 23'ü taburcu edildi.

Antalya'nın 4 ilçesinde afet

SEBZE SERALARINDA BÜYÜK HASAR

Kumluca ilçesinin Mavikent Mahallesi'ndeki Türkiye'nin en büyük seralarında; afeti yaşayan diğer ilçelerdeki tarım alanlarında, evlerde ve araçlarda büyük hasar var. İkisi ana hatlarda olmak üzere 75'e yakın elektrik direği yıkıldı.

Antalya'nın 4 ilçesinde afet

Görgü tanıkları hortum felaketini anlattı VİDEO

CUMHURBAŞKANI: “DEVLET EN KISA SÜREDE YARALARI SARACAK”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Şu anda AFAD, UMKE ekipleri bölgede çalışıyor." açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini arayarak “geçmiş olsun dileğinde” bulunduğunu ifade eden Vali ayrıca Erdoğan’ın “Devlet en kısa sürede yaraları saracak.” talimatını da aktardı.

20 TONLUK TIR DEVRİLDİ

Finike'nin Turunçova Mahallesi'nde şiddetli fırtına yüzünden 20 tonluk tır devrildi. Ayrıca bir otomobil mahalle ortasından geçen nehre yuvarlandı.

Antalya'nın 4 ilçesinde afet

Antalya'nın 4 ilçesinde afet

Felaket bölgesine ulaşan haber ajansları, bölge sakinlerinin yaşadıkları dehşeti aktardı:

"KEÇİLERİMİ ZOR KURTARDIM"

Büyük hasar oluşan evi kullanılamaz hale gelen 64 yaşındaki Asiye Uymaz: “Dolu yağıyor gibi bir şey oldu. Sonra büyük bir gürültüyle evimiz üzerimize yıkıldı. Eşimle biz kapıda öylece kalakaldık. Her şey saniyeler içinde oldu. Hayvanlarım telef oldu. Keçilerimi zor kurtardım. Kalacak bir yerim yok. Oğlumun yanına gideceğim.”

Antalya'nın 4 ilçesinde afet

"KONTEYNERLER HAVADA UÇTU"

İnşaat işçisi Fatih Demir: “Arkadaşlarımızın kaldığı konteynerlerin havada uçtuğunu gördük. Konteyner, ağaca çarparak durdu.”

Antalya'nın 4 ilçesinde afet

Antalya'nın 4 ilçesinde afet

"NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAYAMADIK"

Burhan Kaya: "Fırtına 10 saniye sürdü. Ne olup bittiğini anlayamadık. Çatılar çöktü. Otomobiller yer değiştirdi, seralar zarar gördü."

Antalya'nın 4 ilçesinde afet

DENİZ YAŞAMI DA ETKİLENDİ

Hortum felaketinin ardından Kemer ilçesinde 5 metre uzunluğundaki ölü balina kıyıya vurdu.

Antalya'nın 4 ilçesinde afet

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