Antalya'ya beklenen turist sayısı

Antalya Tanıtım A.Ş.'nin kent turizminin geliştirilmesine yönelik bu yıl 5 ülke gazetecilerinin 2'şer günlük Antalya programının ikincisi düzenlendi. İlki Rus gazetecilere yönelik programın ikinci konuğu Ukraynalı gazeteciler oldu.

UKRAYNA'DAN BEKLENEN TURİST 750 BİN

Antalya Valiliği makamında düzenlenen ziyarette Vali Münir Karaloğlu, Ukraynalı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna ile Antalya turizm ilişkilerinin özellikle son iki yılda ciddi artış gösterdiğini anlatan Vali Karaloğlu, eskiden Ukrayna denildiğinde uzak gibi görünse de uçuş mesafesinin 1.5 saat olduğunu kaydetti.

TURİST SAYISINDA YÜZDE 45'LİK ARTIŞ

Ukrayna ve Türkiye arasında iki ülke vatandaşlarının vizesiz ve kimlikle seyahat hakkı tanınmasının da çok önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, bu yılın 6 aylık döneminde Antalya'ya gelen Ukraynalı turist sayısının geçen senenin aynı dönemine yüzde 45 civarında artışla 253 bine yükseldiğini söyledi.

Ukraynalı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Karaloğlu, geçen yıl Türkiye'ye 1 milyonun üzerinde Ukraynalı turist geldiğini ve bu rakamın yüzde 55'inin Antalya'yı tercih ettiğini aktardı. Karaloğlu, bu yıl Ukrayna'dan Antalya'ya 750 binin üzerinde turist beklediklerini kaydetti. Karaloğlu, bu rakamın da Antalya turizmi toplamının yüzde 7-8 civarını oluşturduğunu dile getirdi.

ANTALYA'YI ANLATTI

Antalya'nın deniz ve sahil turizmiyle öne çıksa da çok önemli alternatif turizm imkanlarına sahip olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik sahile sahip olduğunu, batık şehirler, arkeolojik alanlar ve batıklarla sualtı zenginliğinin de çok önemli bir değer oluşturduğunu söyledi. Futbol, kongre, golf, tenis, gastronomi, sağlık gibi alanlarda da önemli bir turizm kenti olduğuna işaret eden Karaloğlu, Antalya'nın 211 mavi bayraklı plaj ve marinaya sahip olduğunu da kaydetti.