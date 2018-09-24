Antandros'ta pitos mezarlara rastlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edremit Belediyesinin desteğiyle antik kentte yürütülen 19. dönem kazılarında bulunan 2 mezar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Antik Çağ'da genelde zeytinyağı gibi sıvı ve kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küpler şeklinde tanımlanan pitosların, milattan önce 6. yüzyıldan itibaren bölgede mezar olarak da değerlendirildiği belirtiliyor.

KÜP MEZARLAR

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, "Antandros kazılarında Yunanlıların kullandığı iki pitos mezarına rastladık. Halk deyişiyle küp mezarlar. Pitos mezarlar özellikle milattan önce 6. yüzyılın ortalarından itibaren kremasyon, yani yakarak gömmeden, inhumasyon yakmadan gömmeye geçişte mezar muhafazası olarak kullanılan büyük boyutlu kaplardır bunlar. Ama bunların hiçbirisi sadece mezar amacıyla yapılmış değildir. Normalde saklama, büyük depolama kaplarıdır bunlar. Tahıl, zeytinyağı, su gibi malzemeleri depolamaya yönelik üretiliyorlar. Zaman zaman mezar olarak da kullanıldıklarına şahit olabiliyoruz." dedi.



