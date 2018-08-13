izmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, antik dönemin şehir yapısının en iyi korunduğu yerler arasında bulunuyor. Ziyaretçilerine o dönemin kent dokusunu tam olarak gösterebilen kent, uzun zamandır sahipsiz kedilere ev sahipliği yapıyor.

Efes'in kedileri, antik kenti gezmek için yurt içi ve dışından gelen turistlerin dikkatini henüz giriş kapısında çekmeye başlıyor.

Antik kente girenler gezi güzergahları boyunca kedilerle karşılaşabiliyor. Sahipsiz kediler, zaman zaman turistlere eşlik ediyor.

KEDİLERİN YUVASI OLDU

Yaklaşık 3 bin yıllık eserler arasında özgürce gezen kediler, yazın tarihi kalıntıların gölgesinde dinleniyor, kışın ise kendilerine yaptıkları yuvalarda soğuktan korunuyor.

Turistlerin yakından ilgilendiği kedilerin yiyecek ve su ihtiyacı ise antik kentteki görevliler ve hayvanseverler tarafından karşılanıyor. Bazı görevliler hayvanlara gönüllü yemek bırakıyor.

Bazı derneklerin gönüllüleri de belli periyotlarda bölgeye mama getiriyor. Turistler fark ettikleri zaman kedilere yiyecek veriyor. Antik kenti gezerken tarihi eserler arasında sık sık kedi maması görmek mümkün.

Efes'in kedileri turistlerin objektiflerinde de yerini alıyor. Geziyi ölümsüzleştirmek isteyen ziyaretçiler, kedilerle bol bol fotoğraf çektiriyor.

Antik kent sahipsiz kedilere yuva oldu VİDEO



"KAZILAR TARİH BOYUNCA KEDİLER VAR"

Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal yaptığı açıklamada, kazı çalışmaları 1863'te başlayan ve turizm açısından son derece önemli olan Efes'i yılda 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Son dönemde kedilerin Efes'in bir gerçeği haline geldiğini anlatan CengizTopal, "Kedilerin ne zamandır burada olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Aslında kediler hep var. Belki de bu sevimli hayvanlar kazı tarihi boyunca buradaydı." ifadelerini kullandı. Topal, Efes'te sayıları günden güne artan kedilere iyi bakıldığını vurguladı.

HER TURDA MAMA GETİRİYOR

Tur rehberi Cihangir Kolukısa da haftada iki kez Efes'e turist grubu getirdiğini dile getirerek, "Her geldiğimde kediler için 5-6 kilo mama alıyorum." diye konuştu.

Turistlerin kedileri çok sevdiğini, bu hayvanlar sayesinde daha güzel zaman geçirdiğini kaydeden Cihangir Kolukısa, "Görevliler de kedileri besliyor. Aslında sıkıntı kış aylarında. Personel elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor ama o aylarda hayvana bakmak kolay değil. Burada tahminim 100'e yakın kedi var." ifadelerini kullandı.

"KEDİLERİ ÇOK SEVİYORUM"

Efes'i gezmek için Lübnan'dan gelen Manuella Dagher ise balayı için geldiği Türkiye'de Efes'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Efes'ten çok etkilendiğini dile getiren Manuella Dagher, "Efes'i gezerken kedileri gördüm. Kedileri çok seviyorum. Bu şirin hayvanların burada olması sorun değil. Onların burada beslenmesinden memnun oldum. Daha önce gezdiğim antik kentlerde bu kadar kedi görmemiştim." diye konuştu.