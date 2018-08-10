Antik kentteki cami ayağa kaldırılacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan kale ve çevresinde Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, bu yıl haziran ayında başladı.

Pek çok medrese, hamam, cami, han, türbe kalıntısı bulunan antik kentten bugüne kadar gelen yapılar arasında Bizans şapeli, Menteşeoğulları döneminden Karapaşa Medresesi, Ahmet Gazi Medresesi, Orhan Bey Camii, Bey Konağı, Bey Hamamı, Kızılhan, Yelli Camii ve Medresesi ile bir türbe yer alıyor.

KAZI ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Muğla'da bulunan Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, yaptığı açıklamada, bu yılki çalışmalarda, yapıların restorasyon ve konservasyonunun gerçekleştirilip koruma faaliyetlerine ağırlık verileceğini, birçok noktada kazı çalışmaları da yapılacağını söyledi.



