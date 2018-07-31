Antik Perge yeniden hayat buluyor

Antalya'da 2018'in Perge Yılı ilan edilmesi ile 72 yıldır kazıların aralıksız devam ettiği 5 bin yıllık antik kentte bugüne kadar çıkarılan 50'ye yakın heykel, sergilendiği Antalya Müzesine dünyanın en zengin Roma Dönemi heykel müzelerinden biri olma özelliğini kazandırdı.

ROMA DÖNEMİ KENTLERİNDEN

Şehir merkezinin 17 kilometre doğusunda, Aksu ilçesinde yer alan ve geçmişi M.Ö. 3 bin yılına kadar uzanan Perge, sadece bölgenin değil, Anadolu'nun en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olarak biliniyor.

Mimarisinin yanında mermer heykeltıraşlığı ile de ünlü kentte, 1946'dan beri yürütülen kazılar sonucu şehir merkezinin önemli anıtsal yapıları gün ışığına çıkarıldı. Bu heykel buluntuları sayesinde Antalya Müzesi dünyanın en zengin Roma Dönemi heykel müzelerinden birisi olma özelliğini kazandı.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

2009'dan beri UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki bugün birçoğu ayakta duran tiyatro, stadyum, hamamlar, anıtsal çeşmeler ve agora ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Antalya Müzesi Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel, yaptığı açıklamada, kentte 1946'da başlayan kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kazıların 2012'den itibaren Antalya Müze Müdürlüğünce yürütüldüğünü belirten Demirel, "Bilimsel destekli ekip üyeleriyle birlikte çalışmaları sürdürüyoruz. Kentte restorasyon ağırlıklı kazı çalışmaları devam ediyor." dedi.

50 HEYKEL GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Roma Dönemi'nde Perge'nin en parlak dönemini yaşadığını belirten Mustafa Demirel, "Kentte inanılmaz bir mimari faaliyet olmuş. Yapıların tüm cephelerinde yer alan heykelleriyle döneminin en önemli kentlerinden. 1946'dan günümüze kadar devam eden kazı serüveni boyunca kentten çıkan ve Antalya Müzesi'nde sergilenen heykellerle de görüyoruz ki yüzde 20'si kazılmış kent inanılmaz kazı potansiyeli ile eser zenginliği içeriyor. Sadece 2012'den bu yana sağlam ve restorasyonu yapılan 50 civarında heykel gün yüzüne çıkarıldı. Buradan çıkanlarla müzede 2 heykel salonu açtık. Daha teşhire koyacağımız eserler var. Bundan sonraki kazılarda da yeni buluntular çıkma imkanı var." dedi.