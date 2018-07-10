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Antikor nedir

Hastalığa neden olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı karşıt maddeye Antikor denir. Antikor vücut tarafından üretilen organik bir bağışıklık maddesidir.

  1. Haberler
  2. Sağlık

İnsan vücudu biyolojik bir şaheserdir. Öyle ki en akıllı sistemlerden bile daha akıllı olan bu donanım, içinde henüz varlığını bile bilmediğimiz ilginçliklere, inanılmazlıkları barındırmaktadır. O inanılmazlıklardan birisi de antikordur.

Antikor nedir

VÜCUDUN SAVUNMA MEKANİZMASI

Vücuda giren yabancı maddelere karşı yine vücudun meydana getirdiği savunma maddelerine antikor denir. Tıpkı bir eve giren hırsıza karşı ev sahibinin verdiği tepki gibi, vücuda giren yabancı maddelere karşı reaksiyon gösteren antikor, doğruca tehlikeli hücrelerin üzerine saldırarrak onları etkisiz hale getirir.

Vücut için yabancı olan ve antikor yapımına sebeb olan maddelere de “ Antijen ” denir.

Antikor nedir

ANTİKORLARI AŞI HAREKETE GEÇİRİR

Bazı durumlarda antikorlar harekete geçmekte güçlük çeker ve virüsler karşısında etkisiz kalır. Antikorların harekete geçmesi için kullanılan bir unsur da aşılardır. Vücuda aşı yolu ile zayıflatılmış veya öldürülmüş mikrop verilirse, vücut bu mikropların maddelerine karşı antikor yaparak o mikrobun hastalandırıcı olanına karşı da mukavemet kazanmış olur. Bu duruma " bağışıklık " denir. Bağışıklığı sağlayan, antikorlardır.

 

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