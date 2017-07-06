AP'den Türkiye'ye: Akkuyu projesini durdurun

Bağlayıcılığı olmayan rapor, 64'e karşı 477 oyla kabul edildi. Raporda, "AP, Türkiye hükümetini Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin yapımına dair planlarını durdurması çağrısında bulunuyor." denilirken, santralin yapımına karar verilen bölgenin güçlü depremlere eğilimli olduğu iddia edildi.

TÜM AKDENİZ BÖLGESİ TEHLİKEDE

Söz konusu ‘tehlikenin' yalnızca Türkiye'ye değil, aynı zamanda tüm Akdeniz bölgesine karşı bir tehdit olduğu öne sürüldü.

SİNOP NÜKLEER SANTRALİ'NE DEĞİNİLMEDİ

Öte yandan AP kararında Japon-Fransız ortaklığıyla yürütülen Sinop Nükleer Santrali ile ilgili bir değerlendirmede bulunulmaması dikkat çekti.