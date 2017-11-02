Apple harita uygulamasında Afyon'u 'Ayfon' yaptı

Apple'ın, Google'ın haritalar konusundaki hakimiyetine son vermek için üzerinde oldukça uğraştığı kendi harita uygulamasında yaptığı hata, kullanıcıların gözünden kaçmadı.

'AYFON'KARAHİSAR

Haritada Afyonkarahisar yerine, iPhone'a gönderme yaparcasına "Ayfonkarahisar" yazılması kullanıcıları güldürürken, durumun fark edilmesi üzerine hızlıca bir güncelleme yayınlayan firma, hatayı düzeltti.

DAHA ÖNCE DE SORUNLAR OLMUŞTU

Apple haritaları daha önce de hatalarıyla gündeme gelmişti. iOS 6 ile beraber Google Maps'i bırakarak kendi haritalarına geçen Apple, 2012 yılında Avustralya'da bir grup motosikletçinin Apple Maps kullanarak çölde kaybolmaları üzerine ufak çaplı bir kriz yaşamış, firmanın CEO'su Tim Cook, bu konudaki başarısızlıklarını "Tamamen berbat ettik" diyerek kabullenmişti.