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Apple patent davasını kaybetti

ABD merkezli teknoloji şirketi, VirnetX'e 439 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

17.10.2017 - 10:06
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Apple patent davasını kaybetti

Apple, yeni tanıttığı cihazların heyecanını yaşarken mahkemeden gelen kararla büyük bir şok yaşadı.

Birçok firmayla patent davası bulunan teknoloji şirketi, VirtenX ile yaşadığı hukuk mücadelesinde mahkum oldu.

439 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Yıllardır devam eden patent davasında, mahkeme heyeti Apple'ın VirnetX'e 439 milyon dolar ceza ödemesini kararlaştırdı.

FAİZ VE AVUKATLIK MASRAFLARI

Apple'ın ödeyeceği bu cezanın 96 milyon doları avukatlık masrafları ve davanın ilk gününden itibaren işleyen faiz tutarı olarak belirtildi.

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