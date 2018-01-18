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Apple, yeni güncellemeyle pil sorununu çözecek

Tim Cook, iOS 11'e yapılacak yeni güncellemenin iPhone telefonlarda pil performansını düşüren özelliği etkisiz kılma seçeneği sunacağını açıkladı.

AA | 18.01.2018 - 11:09..
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Apple, yeni güncellemeyle pil sorununu çözecek

Apple, yeni güncellemeyle pil sorununu çözecek

Her yeni iPhone modeli çıktığında bir önceki yavaşlıyor ve kullanıcılar yeni model almaya mecbur bırakılıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan test sonuçları ve raporlar da, bu gerçeği doğrular nitelikte.

Eski iPhone'ları bilinçli olarak yavaşlatan ve insanları yeni iPhone modeli almak zorunda bırakan Apple, iPhone 6, 6S, SE ve 7 modellerinde "pil ömrünün azalmasına bağlı olarak meydana gelebilecek beklenmedik kapanmaların önüne geçmek için" yavaşlattığını iddia etmişti.

Açıklamanın ardından, ABD’nin farklı eyaletlerinden Apple hakkında toplu ve bireysel davalar açılmıştı. Apple ise "İndirimli batarya satacağız" diyerek özür dilemişti.

Apple, yeni güncellemeyle pil sorununu çözecek
iPhone 7

PERFORMANSI DÜŞÜRME ÖZELLİĞİ ETKİSİZLEŞTİRİLECEK

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın üst yöneticisi Tim Cook, ABC News televizyon kanalına verdiği demeçte, gelecek ay yayınlanması planlanan güncellemeyle, eski iPhone'ların pil performansının düşürme özelliğinin kullanıcılar tarafından kontrol edilebileceğini belirtti.

ANİ KAPANMAYI ENGELLEMEK İÇİN...

Yeni güncellemede kullanıcılara, "ani kapanmayı engellemek için" pil performansının düşeceği bilgisinin verileceğine işaret eden Cook, "İstemediğiniz taktirde, bu özelliği etkisiz hale getirebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Apple, yeni güncellemeyle pil sorununu çözecek
iPhone SE

GELECEK AY BAŞINDA

iOS 11'e yapılacak yeni güncellemenin gelecek ay başında tanıtılacağı ve mart ayında da kullanıma sunulacağı kaydediliyor.

Apple, yeni güncellemeyle pil sorununu çözecek
iPhone 6s

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