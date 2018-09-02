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Apple'ın sürücüsüz aracı kaza yaptı

Amerikan teknoloji devi Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı sürücüsüz aracı kazaya karıştı.

Haber Merkezi | 02.09.2018 - 14:29..
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Aracın Apple'ın otonom (sürücüsüz) araba projesi Titan'ın bir parçası olduğu belirtiliyor. Titan'ın kapsamı tam olarak bilinmiyor. Apple'ın kendi sürücüsüz araçlarını yapmaya çalışıyor olabileceği gibi, bunun mevcut arabalara uyarlanabilecek bir sürücüsüz teknoloji geliştirme çabası da olabileceği de öne sürülüyor.

Apple'ın trafikte 66 sürücüsüz arabası var. Bu araçlara 111 kayıtlı sürücünün nezaret ettiği belirtiliyor.

Apple'ın sürücüsüz aracı kaza yaptı

ARKADAN ÇARPTILAR

Motorlu Araçlar Dairesi''nin (DMV) geçtiğimiz cuma günü yayımladığı rapora göre, 24 Ağustos'ta ABD'nin California eyaletinin Sunnyvale illçesinde gerçekleşen kaza Apple'ın genel merkezinin yakınlarında meydana geldi.

Apple'ın sürücüsüz aracı kaza yaptı

Bir sürücünün 25 kilometre hızla ilerlerken otoyola çıkmak için bekleyen Apple'ın otonom aracına arkadan çarptığı bildirildi. Raporda kazada kimin suçlu olduğu açıklanmadı.

SÜRÜCÜLER 'FAZLA İHTİYATLI' OLMASINDAN ŞİKAYETÇİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde The Information'da yer alan haberde Google'ın da bağlı olduğu Alphabet şirketine ait otonom araç Waymo'ların tafikte 'fazlasıyla ihtiyatlı' olmasından dolayı sürücülerin bu durumdan yakındığı ifade edilirken otonom araçların karşılarına aniden araç çıkabileceği manevra gibi durumlarda aniden durarak arkadaki araçlara durmak için zaman tanımadıklarına diikat çekmişti.

Ayrıca, Apple'ın şu an trafikte 66 otonom aracı bulunuyor ve bu araçlara 111 kayıtlı sürücü nezaret ediyor.

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