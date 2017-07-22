Arabistan yılı sıfıra yakın büyümeyle kapatacak

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre Suudi Arabistan, düşük petrol gelirleri nedeniyle bütün yıl "sıfıra yakın" büyüme seviyesinde kalacağını açıkladı.

IMF: SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜMESİ SIFIRA YAKIN

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kesintileri, petrol fiyatlarındaki belirsizlik ve ülkenin petrol bağımlılığını azaltmak için diğer alanlardaki reformlar göz önünde bulundurularak yapılan açıklamada IMF, Suudi Arabistan'ın 2017 büyüme tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,1'e düşürdü.

Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın arkasında olduğu reform paketinin bütçe açığını kapatmada yardımcı olabileceğini söyleyen IMF, petrol dışı büyümenin bu yıl başlayacağını, toplam büyümenin de orta vadede güçleneceğini aktardı.

SABİT DOLAR KURU UYGUN

Uluslararası Para Fonu, geçen yıl yüzde 17,2'ye ulaşan bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 2017'de yüzde 9,3'e, 2022'de yüzde 1'in altına düşebileceğini açıkladı.

IMF açıklamasında ayrıca, ülkenin kullandığı sabit dolar kurunun mevcut ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda uygun olduğu ifadesi yer aldı.