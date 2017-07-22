taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5384
EURO
4,1290
ALTIN
142,74
PETR
47,9500

Arabistan yılı sıfıra yakın büyümeyle kapatacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Suudi Arabistan'ın 2017 büyüme tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,1'e düşürdü.

22.07.2017 - 15:37
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre Suudi Arabistan, düşük petrol gelirleri nedeniyle bütün yıl "sıfıra yakın" büyüme seviyesinde kalacağını açıkladı.

IMF: SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜMESİ SIFIRA YAKIN

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kesintileri, petrol fiyatlarındaki belirsizlik ve ülkenin petrol bağımlılığını azaltmak için diğer alanlardaki reformlar göz önünde bulundurularak yapılan açıklamada IMF, Suudi Arabistan'ın 2017 büyüme tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,1'e düşürdü.

Arabistan yılı sıfıra yakın büyümeyle kapatacak

Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın arkasında olduğu reform paketinin bütçe açığını kapatmada yardımcı olabileceğini söyleyen IMF, petrol dışı büyümenin bu yıl başlayacağını, toplam büyümenin de orta vadede güçleneceğini aktardı.

SABİT DOLAR KURU UYGUN

Uluslararası Para Fonu, geçen yıl yüzde 17,2'ye ulaşan bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 2017'de yüzde 9,3'e, 2022'de yüzde 1'in altına düşebileceğini açıkladı.

IMF açıklamasında ayrıca, ülkenin kullandığı sabit dolar kurunun mevcut ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda uygun olduğu ifadesi yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Vergi Dairesi'nden prim ve vergi borcu hatırlatması
Prim ve vergi borçlarını yapılandıranlara, ilk taksidi ödemek için tanınan süre 31 Temmuz'da doluyor.
S&P Yunanistan'ın görünümünü pozitife çevirdi
Standard&Poor's, Yunanistan'ın kredi görünümünü ülke ekonomisindeki toparlanma çerçevesinde "durağan"dan "pozitif"e revize etti.
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.
Audi 850 bin aracını geri çağırıyor
Audi; Avrupa'da, ABD ile Kanada dışındaki diğer pazarlarda 850 bin dizel motorlu otomobilini yeni bir yazılım yüklemek için geri çağıracak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Östersunds hezimeti sonrası Tudor havuz başında

Östersunds hezimeti sonrası Tudor havuz başında

89
Jandarma terfi kararnamesi açıklandı

Jandarma terfi kararnamesi açıklandı

30
Devlet Bahçeli'nin yeni tarzı

Devlet Bahçeli'nin yeni tarzı

224
Alman hükümeti Türklere yönelik bildiri yayınladı

Alman hükümeti Türklere yönelik bildiri yayınladı

359
Kraliçe'nin kolunu tutan vali gündem oldu

Kraliçe'nin kolunu tutan vali gündem oldu

93
Bodrum'da deprem korkusu: Geceyi dışarıda geçirdiler

Bodrum'da deprem korkusu: Geceyi dışarıda geçirdiler

61
İsrailli yerleşimciden Filistinlilere: Araplar sizi terk etti

İsrailli yerleşimciden Filistinlilere: Araplar sizi terk etti

215
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM