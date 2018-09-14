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Arabistan'da kadınlara pilot olma hakkı

Suudi Arabistan'da kadınlara ülke tarihinde ilk kez yardımcı pilot ve hostes olmanın yolu açılıyor.

AA | 14.09.2018 - 05:49..
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Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolu şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yardımcı pilot yetiştirme programlarına Suudi Arabistanlı kadınların kabulünün başladığı duyuruldu.

20 KADIN ÇALIŞAN İŞE ALINACAK

Açıklamada, programa katılmak isteyen kadınlarda Suudi Arabistan vatandaşı olma, en az lise diploması ile havacılık sertifikası bulunma ve 35 yaşını aşmamış olma şartları aranacağı aktarıldı.Öte yandan, Suudi Arabistan merkezli Sabq haber sitesinde yer alan habere göre, Flyadeal Havayolu şirketi de 20 kadın, 15 erkek hostes alım kontenjanı açtı. Flyadeal'in ilk kez kadın hostes alımı yapacağı kaydedildi.

Ülkede ilk defa gerçekleşecek olan durumun havacılık sektörüne destek olması bekleniyor.

İŞ PİYASASINDAKİ KADINLARI ARTTIRMAK İSTİYOR

Kral Selman bin Abdulaziz'in geçen sene 26 Eylül'de yayımladığı kararnameyle, kadınların da ehliyet alarak 24 Haziran'dan sonra araç kullanma imkanına sahip olacağı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunda, kadınların iş piyasasına katılımının yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarılması hedefleniyor.

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