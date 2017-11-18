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Arabistan'dan Almanya büyükelçisine nota hazırlığı

Suudi Arabistan, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in açıklamaları sonrası Berlin Büyükelçisini çağırma kararı aldı.

18.11.2017 - 08:02
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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklamalarıyla ilgili Berlin Büyükelçisini "istişare" amaçlı çağırma kararı alan Suudi Arabistan'ın, aynı zamanda Almanya'nın Riyad Büyükelçisine protesto notası verileceği bildirildi.

Arabistan'dan Almanya büyükelçisine nota hazırlığı

Sigmar Gabriel

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifası başta olmak üzere Riyad yönetiminin dış siyasetine sert eleştirilerde bulunan Gabriel'e tepki gösterdi.

İsmi açıklanmayan yetkili, Suudi Arabistan'ın, Gabriel'in açıklamalarını "haksız ve çirkin" olarak nitelendirdiğini, şaşkınlıkla karşıladığını ve kınadığını ifade etti.

Arabistan'dan Almanya büyükelçisine nota hazırlığı

PROTESTO NOTASI

Riyad yönetiminin, "bu çirkin ve haksız açıklamalar" üzerine Berlin Büyükelçisini "istişare" amaçlı çağırma kararı aldığını ve bu bağlamda Almanya'nın Riyad Büyükelçisine de protesto notası verileceğini aktaran yetkili, "Suudi Arabistan, yanlış bilgilere dayanan bu gibi rastgele açıklamaların, terör ve aşırıcılıkla mücadelede ve bölgede istikrarın desteklenmesi konusunda güçlü bir müttefik sayılan dost Almanya hükümetini temsil etmediğini düşünüyor." ifadesini kullandı.

GABRİEL SUUDİ ARABİSTAN'I ELEŞTİRMİŞTİ

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ile 16 Kasım'da Berlin'de bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Suudi Arabistan'ın Hariri'nin istifasında sergilediği tutuma sert eleştirilerde bulunmuştu.

Gabriel, Lübnan'ın birliği ve istikrarının korunamayacağı noktasında Avrupa'nın tümü ve birçok dünya ülkesinin büyük endişeleri olduğunu, kendisinin de bu endişeleri paylaştığını söylemişti.

Arabistan'dan Almanya büyükelçisine nota hazırlığı

"HARİRİ DÖNMELİ"

Lübnan'da yeniden çatışmalar yaşanabileceğine ve bunların komşu ülkelere de sıçrayabileceğine dikkati çeken Gabriel, sorunların çözülebilmesi için Hariri'nin ülkesine dönmesine de izin verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Lübnan Başbakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Saad Hariri, basında yer alan haberler üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki durumun geleceği hakkında istişareler yapmak" için Suudi Arabistan'da bulunduğunu, aksi yöndeki tüm haberlerin asılsız olduğunu belirtmişti.

Arabistan'dan Almanya büyükelçisine nota hazırlığı

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