Arabistan'ın Cazan limanına saldırı girişimi

Bugün ODTÜ Teknokent’te düzenlenecek törenle 5G konusunda çalışma yürüten tüm üniversitelerin ve paydaşların çalışmaları test edilecek.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Erdoğan ile Merkel, Suriye konusunda da mutabık.

Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken metrekareye 115 kilogram yağış düştü.

Terör örgütü PKK'ya yaz kış demeden darbe indirmeye devam eden Mehmetçik, Siirt'te 5 mağarayı imha etti.

1 Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla prim yaparak şansölyeliğe oynayan Cem Özdemir, tanımlanamayan cisim muamelesi gördü.

2 Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldırarak Alman siyasetinde prim yapan Cem Özdemir, Erdoğan'ın ziyaretinden de prim çıkarmak isterken rezil oldu.

3 Ünlü İtalyan playboy yatakta hayatını kaybetti Hayatı boyunca 6 binden fazla kadınla birlikte olan ünlü 63 yaşındaki playboy Maurizio Zanfanti, İtalya'nın Rimini kentinde 23 yaşında bir turist kadınla beraber olduğu sırada yaşamını yitirdi.

4 Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı "İnadına PKK'lıyım, sıkıntısı olan gelir" diyerek herkese meydan okuyan Özcan A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

5 Tropik fırtına yön değiştirdi İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir'i etkilemesi beklenen fırtına senaryo değiştirdi: Türkiye'yi teğet geçecek.

6 Ünlü fitnes modeli Willison sokaklarda yaşıyor Zengin, ünlü ve yakışıklı bir kocası olan, bir zamanlar gelecek vaad eden model Loni Willison, gösterişli hayatında artık çok uzakta.