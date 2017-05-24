Araçlarda CNG kullanımı yaygınlaşacak

Araçlarda yakıt olarak kullanılmaya başlanan sıkıştırılmış doğalgaz (CNG), iletim şebekesi üzerine kurulan CNG satış istasyonlarının yanı sıra OtoCNG satış tesislerinde de satılabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SADECE DOĞALGAZ İLETİM ŞEBEKESİNDEN TEMİN EDİLİYORDU

Buna göre, önceden sadece doğalgaz iletim şebekesi üzerindeki dolum tesislerinden temin edilen CNG, artık karayolu üzerinden tüplerle OtoCNG satış tesislerine taşınarak araçlara satılabilecek.

CNG satış istasyonları ve OtoCNG satış tesisleri piyasa faaliyetlerini yürütebilmek için Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni alacak.

Öte yandan, sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere satacak şirketler bu faaliyeti Toptan Satış (OtoLNG) Lisansı alarak gerçekleştirecekler.