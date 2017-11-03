taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.850
USD
3,8266
EURO
4,4587
ALTIN
156,91
PETR
60,8100

Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçişleri devam ediyor

Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlar, Palongkhali sınırından Bangladeş'e geçişleri sürüyor.

03.11.2017 - 14:09
  1. Haberler
  2. Dünya

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele bahanesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybederken hayatta kalanlar insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyor.

Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçişleri devam ediyor

Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçişleri devam ediyor- FOTO GALERİ

KAÇANLARIN YÜZDE 60'DAN FAZLASI ÇOCUK

BM'ye göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 582 bine ulaşırken, kaçanların yüzde 60'tan fazlasını çocuklar oluşturuyor.

Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçişleri devam ediyor

İlginizi Çekebilir
İsrail'in Gazze'de patlattığı tünelde 5 kişi öldü
İsrail'in havaya uçurduğu tünelde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
iPhone X çılgınlığı
Dünyanın bir çok noktasında satışa sunulan iPhone X için büyük bir çılgınlık var. Metrelerce kuyruğa giren Apple severler çok mutlu!
Irak güçleri DEAŞ'ın son kalesine girdi
Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki son kalesi olan Suriye sınırındaki Enbar'a bağlı Kaim ilçesine girdiği bildirildi.
İngiliz eski Bakan taciz ile suçlanıyor
İngiltere Parlamentosunda yeni bir cinsel taciz skandalı ortaya çıktı. İşçi Partili eski bakan 24 yaşındaki bir kıza tacizle suçlanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

292
CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

111
Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

151
Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

41
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

103
Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

74
Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM