taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.277
USD
3,5324
EURO
4,1779
ALTIN
143,93
PETR
51,8100

Arama kurtarma köpeği 'Şans' hayatını kaybetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kadrosunda bulunan ve Van Depremi ile Soma Maden Faciası'nda çalışan Şans hayatını kaybetti.

02.08.2017 - 14:44
  1. Haberler
  2. Yaşam

11 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin kadrosunda bulunan, başta Van depremi ve Soma maden faciası olmak üzere birçok afet ve kazada arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Şans adlı köpek, önceki gün yaşama veda etti.

HAYVAN MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaşlılığa bağlı olarak önceki gün ölen Şans, eğitmeni İbrahim Yılmaz ve "takım arkadaşı" itfaiyeciler tarafından, belediyenin Seyrek’teki hayvan mezarlığına defnedildi. Kaskı, oyuncağı ve arama kurtarma yeleği de mezarının üzerine bırakıldı.

Arama kurtarma köpeği 'Şans' hayatını kaybetti

2006 YILINDA 1 AYLIKKEN VERİLMİŞTİ

2006 yılında henüz bir aylıkken, bir vatandaş tarafından "arama-kurtarma köpeği" olması için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına verilen "Labrador" cinsi köpek, enkazda canlı insan bulmak için yetiştirildi ve sayısız göreve katılarak pek çok hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu.

Arama kurtarma köpeği 'Şans' hayatını kaybetti

VAN VE SOMA'DA ÇALIŞTI

Başta Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki birçok kurumdan sertifika verilen "Şans", bu süreçte Van depremi ile Soma'daki maden faciası gibi birçok afet ve kazada görev yaptı. Şans, Van'da 2011'de meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde 11 yaşındaki bir çocuğun enkazdan sağ çıkarılmasında da büyük rol oynamıştı.

Arama kurtarma köpeği 'Şans' hayatını kaybetti

GÖREVİ OĞLU 'GECE' DEVRALACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şans'ın eğitmeni İbrahim Yılmaz, duyduğu üzüntüye ifade ederek şunları kaydetti: "Biz arama kurtarma eğitmenleri için Şans gibi köpekler tam anlamıyla bir şans aslında. 11 yıldır birlikte çok zorlu görevlere katıldık. Birçok depremde enkaz altındaki canlı insanlara ulaştık. O çok iyi bir ekip arkadaşıydı. O benim ailemin bir parçasıydı. Ne mutlu ki Şans, bize oğlu Gece'yi emanet bıraktı. Onun da babasının yolundan ilerleyerek başarılı bir arama kurtarma köpeği olacak biliyorum."

Arama kurtarma köpeği 'Şans' hayatını kaybetti

Arama kurtarma köpeği 'Şans' hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Dövmede kaktüs modası
Bu şirin çiçekler dövme sanatında da oldukça ilgi görüyor.
Stresten kurtulmanın kolay yolu
Şu an stres altındaysanız, işlerinizi bırakın ve yürümeye başlayın.
Ayrılığın bedeninizde yol açtığı problemler
Duyguların şiddetli olduğu bu süreçte, duygusal deneyimlerin ve stresin vücudumuz üzerinde doğrudan etkisi vardır.
Sigara içmek kaygı ve paranoyayı tetikliyor
Alman nörobilimciler sigaranın beynin korku merkezine etkilerini ortaya çıkaran bir araştırma yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

350
Tunceli'de öldürülen teröristler

Tunceli'de öldürülen teröristler

119
YAŞ'ta albaylara terfi şansı

YAŞ'ta albaylara terfi şansı

133
FETÖ'cü Batmaz: Akıncı Üssü'ndeki ben değilim

FETÖ'cü Batmaz: Akıncı Üssü'ndeki ben değilim

103
Turizmde Rus rekoru

Turizmde Rus rekoru

94
Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

55
Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçiyor

Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçiyor

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM