Arap turistlerin tercihi Türkiye olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen Gazlıgöl Yaylabağı Turizm Havzası yatırımcı ve işadamları ile buluşma toplantısına katıldı.

Avcı, burada yaptığı konuşmada, son 15 yılda Afyonkarahisar'ın özellikle kültür ve turizm alanında çok ciddi hamleler yaptığını belirtti.

"AMERİKA'DA, AVRUPA'DA MÜSLÜMANLARA DÖNÜK NAHOŞ TUTUMLAR..."

Avcı, Arapların termal turizme ilgilerinin çok olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Yabancılara yönelik en önemli, ilk hedef pazarımız da Arap turizmi. Çünkü Araplar hem kaplıca termal turizmine hem de sağlık turizmine çok meraklılar. Son zamanlarda batıda, Amerika'da, Avrupa'da, Müslümanlara dönük nahoş tutumlar arttıkça Arapların oralara olan rağbeti de düşüyor. Onlarla müşterek kültürleri paylaştığımız, yeme içmede sorunumuz yok. Adabı muaşerette sorunumuz yok. Birbirimizin halini, dilini çok iyi biliyoruz.





"ARAPLAR TÜRKİYE'YE GELMEYİ ÇOK İSTİYOR"

O yüzden Araplar aslında Türkiye'ye gelmeyi çok istiyor. Afyonkarahisar da bu bakımdan Araplar için biçilmiş kaftan. Sadece Araplar değil, Balkanlarda da Kafkaslarda da aynı şekilde. Bizim son 25-30 yılda turizmimizi deniz, kum, güneş üzerine idare etmişiz.

RUSLAR VE AVRUPALILAR

O günün şartlarında öyle bir öncelik belirlenmiş. Bununla da epey bir mesafe almışız. Deniz, kum, güneşin de klasik müşterileri var. Ruslar bu işe meraklı. Avrupa'dan gelen, Rusya'dan gelen misafirlerimiz daha çok deniz, kum, güneş için geliyor."





YENİ TURİZM ALANLARI

Japonlar'ın arkeoloji turizmine meraklı olduğunu aktaran Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye arkeolojik bakımından baştan başa açık hava müzesi. Yeni yeni turizm alanları açılıyor. Bundan 4-5 yıl önce hiç gündemimizde olmayan turizm turu çıktı. Mesala düğün turizmi. Şimdi Hindistan'da özellikle üst gelir grupları arasında düğününü gelip Antalya'da, Alanya'da yapmak bir prestij, bir moda haline geldi. Hindistan'dan kalkıyorlar, geliyorlar, düğünlerini Alanya'da yapıyorlar. Biraz fazla bilenler gelip, İstanbul'da Çırağan'da yapıyorlar. Afyonkarahisar'ın o bakımdan da çok ciddi potansiyel var. Dolayısıyla bilhassa 16 Nisan'dan sonra çok daha hızlı koşacak yapılanmayla, Afyonkarahisar'da da sadece iç turizme dönük değil, dışarıya da yabancılara da yönelik kampanyalarımızı kaç kata katlamalıyız, ona uygun personel eğitimine ağırlık vermemiz lazım."