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Arap ülkeleri İsrail'in geri adım atmasından memnun

Kahire'de toplanan Arap ülkeleri İsrail'in geri adımını memnuniyetle karşıladığını açıklarken Doğu Kudüs'te bir Filistinli yaşamını yitirdi.

27.07.2017 - 23:34
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İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki artan ihlalleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Arap ülkeleri dışişleri bakanları, İsrail'in geri adım atmasını memnuniyetle karşıladı.

Arap ülkeleri İsrail'in geri adım atmasından memnun

TOPLANTI SİMGESEL ÖNEM TAŞIYOR

Arap Birliği genel kurulunda konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arapların Mescid-i Aksa’dan asla vazgeçmeyeceklerini göstermesi bakımından bugünkü toplantının simgesel önem taşıdığını ifade etti.

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Ebu Gayt şunları kaydetti: "Kudüs kırmızı çizgidir. Kim olursa olsun çizgiyi geçmesine izin vermeyiz. Şehirde durumun oldubittiye getirilerek değiştirilmesi kabul edilemez. Güç kullanarak egemenlik sağlama girişimi ateşle oynamaktır. Söz konusu kriz, mukaddesatı koruma konusunda birlik ve beraberliğin tek çözüm olduğunu göstermiştir. İşgalci devletin bu krizi ve sonuçlarını iyi okuyacağını umarım."

Arap ülkeleri İsrail'in geri adım atmasından memnun

Ebu Gayt'ın yaptığı açıklamaların benzeri diğer Arap ülkeleri temsilcilerinden de geldi. İsrail, Filistinli Müslümanlara zulüm uygularken Arap ülkeleri yeterli tepkiyi göstermemişti.

DOĞU KUDÜS'TE BİR FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in attığı geri adımlardan memnuniyetlerini açıkladıları sırada Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin müdahalesi sonucu yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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