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Araştırmacılar 10 katrilyon ton elmas keşfetti

Araştırmacılar, yerin içinde, en çok aranan ve en sert doğal materyal olan 10 katrilyon elmas keşfetti.

İHA | 17.07.2018 - 17:22..
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Birkaç ay önce Afrika’nın güneyinde bir ülke olan Lesotho’da bulunan dev bir elmas parçası açık artırmada 40 milyon dolarak alıcı bulmuştu.

Şimdi araştırmacılar, değerli bir madde olan elmasın yer altında, yer kabuğunda bulunan bin kat daha fazla elmas olduğunu belirledi.

145 İLE 241 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDEKİ ALANDA BULUNUYOR

Araştırmacılar, sismik dalgaların analizinden yerin 145 ila 241 kilometre derinliğinde gizlenmiş 10 katrilyon ton ağırlığında elmas bulunduğunu keşfetti.

ELMAS DAĞLARI

Bilim adamları, elmasın yer kabuğunun yüzlerce mil derinliğinde ters dönmüş dağlar gibi elmas dağlarının bulunduğunu tespit etti. Bilim adamları yer çekirdeğinin yaklaşık yüzde 2’sinin elmastan oluştuğunu düşünüyor.

Araştırmacılar 10 katrilyon ton elmas keşfetti

AGU Journal Geochemistry, Geophysics, Geosystems dergisinde yayınlanan haberde, yer altında bulunan elmasın 10 katrilyondan daha fazla olduğunun düşünüldüğü haberi yer aldı.

BUGÜNKÜ TEKNOLOJİ İLE ÇIKARILMASI İMKANSIZ

Araştırma ekibinde yer alan Massachusetts Teknoloji (MIT) enstitüsünden Ulrich Faul elmasın daha önce düşünülen kadar egzotik olmadığının jeolojik olarak düşünülenden çok daha yaygın olduğunu söyledi. Ancak, bugünkü teknoloji ile 240 kilometre derinlikteki elmasın çıkarılmasının imkansız olduğu kaydedildi.

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